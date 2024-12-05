بسام راضي يستعرض تفاصيل تدشين خط الرورو المصري الإيطالي.. صور

شارك الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وبسام راضي سفير مصر في روما، صباح اليوم الخميس، بميناء مدينة تريستا بشمال إيطاليا احتفالية إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي دمياط / تريستا وذلك بحضور ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل وزعيم حزب الليجا العضو فى الائتلاف الحاكم في إيطاليا.

وصرح بسام راضي بأن هذا المشروع التجاري والاقتصادي يعتبر نتاج عمل وتنسيق متبادل بين البلدين خلال العامين الماضيين، ويعد تتويج لنتاج جهد مكثف مع الجانب الإيطالي فى إطار ما تشهده حالياً العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور نوعى هائل ومميز على كافة المستويات.

وفى كلمته أمام حفل التدشين عبر الفريق كامل الوزير عن أن هذا الخط البحرى يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع، مؤكداً أن مشروع الرورو بين مينائي دمياط وتريستا يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية بهدف مضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث قامت مصر بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي للمشروع، مضيفاً أن أهم مردود المشروع هو نفاذ الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية للسوق الأوروبية فى زمن سريع وقياسي، موضح أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل فى مصر ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار، كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفى كلمته عن الجانب الإيطالي أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي سالفينى على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية وأن روما تنظر إلى مصر كشريك استراتيجى هام جدا في منطقة شمال أفريقيا والشرق والأوسط، وأن ذلك الخط البحرى الجديد يعتبر جسرا ما بين بلدين يجمعهما تاريخ ممتد ولديهما إرث حضارى عميق.

حضر الحفل عمدة مدينة تريستا وكبار المسؤولين والساسة الإيطاليين وكذلك الشركة المشغلة لخط الرورو DFDS والمهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل واللواء بحرى طارق عدلى عبد الله رئيس هيئة ميناء دمياط.