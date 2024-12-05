تؤثر التغيرات المناخية على النبات والحيوان ومزاج الإنسان، إذ أعلن عدد كبير من الدول المنتجة للقهوة عن نقص كبير في كمية الحبوب المزروعة، بحسب ما جاء في تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «بسبب التغيرات المناخية.. العواصف والأعاصير تدمر المزارع».

وأشار التقرير، إلى أنّ تغيرات الطقس تؤثر سلبا على كل شيء، إذ تتأثر النباتات والحيوانات، بل وصل الأمر إلى مزاج الإنسان، حيث إن الأشخاص المعتادين على تناول فنجان القهوة في الصباح قد يُحرمون من مذاق القهوة المفضلة قريبا، خاصة مع تهديدات التغيرات المناخية لبعض أنواع محاصيل القهوة بالندرة والانقراض.

وأوضح التقرير، أنّ المحاصيل الزراعية تأثرت بشكل كبير مع الاحتباس الحراري، خاصة فيما يتعلق بالخضراوات والفاكهة وزراعة الحبوب مثل البُن والكاكاو، إذ أعلن عدد كبير من الدول المنتجة للقهوة عن نقص كبير في كمية الحبوب المزروعة؛ نظرا لارتفاع الحرارة الكبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولفت التقرير، إلى أنّ الأمر لم يتوقف عن الزراعة فقط، بل أعلنت بعض الدول مثل فيتنام تأثر موسم حصاد القهوة هذا العام بالأعاصير الكبيرة التي تضرب البلاد، مما يهدد بتأخر إمداد العالم بحبوب البُن.