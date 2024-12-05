السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية.. تعرف على التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 534 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة دراية.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وعلى قرارا رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة دراية وعلى موافقة الجامعات الخاصة وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبعد موافقة مجلس الوزراء.. فقد تقرر الآتي.

المادة الأولى:

تضاف إلى كليات جامعة دراية الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد:

11- الطب البشري على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفي الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

12- علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما قرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية كوم أبو راضي مركز الواسطى لصالح محافظة بن سويف لاستخدامها في إقامة مستشفى ومجمع سكني.

وقرر الرئيس أيضا تخصيص مساحتين مملوكتين للدولة ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.