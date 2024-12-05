"البيتكوين" تتجاوز حاجز 100 ألف دولار لأول مرة

لأول مرة فى تاريخها، تجاوزت عملة البيتكوين حاجز الـ100 ألف دولار، اليوم الخميس، وسط موجة صعود قياسية أعقبت إعلان الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عن اختياره أحد أبرز المدافعين عن العملات الرقمية لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن سعر البيتكوين بلغ ذروته التاريخية بعد ساعات من إعلان ترامب ترشيحه لبول أتكينز، المفوض السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

ويُعرف أتكينز بمواقفه المؤيدة لتخفيف القيود التنظيمية على الأسواق المالية، خاصة تلك المتعلقة بالعملات الرقمية.

وأوضح الراديو أن هناك حالة من عدم اليقين على المستقبل، حيث تشهد سوق العملات الرقمية تقلبات كبيرة، بينما يتوقع البعض استمرار المكاسب.

