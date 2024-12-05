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الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"البيتكوين" تتجاوز حاجز 100 ألف دولار لأول مرة

البيتكوين
البيتكوين
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لأول مرة فى تاريخها، تجاوزت عملة البيتكوين حاجز الـ100 ألف دولار، اليوم الخميس، وسط موجة صعود قياسية أعقبت إعلان الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عن اختياره أحد أبرز المدافعين عن العملات الرقمية لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن سعر البيتكوين بلغ ذروته التاريخية بعد ساعات من إعلان ترامب ترشيحه لبول أتكينز، المفوض السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
ويُعرف أتكينز بمواقفه المؤيدة لتخفيف القيود التنظيمية على الأسواق المالية، خاصة تلك المتعلقة بالعملات الرقمية.

وأوضح الراديو أن هناك حالة من عدم اليقين على المستقبل، حيث تشهد سوق العملات الرقمية تقلبات كبيرة، بينما يتوقع البعض استمرار المكاسب.
 

البيتكوين ترامب الرئيس الأمريكي