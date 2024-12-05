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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 16 طائرة أوكرانية دون طيار.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه تم خلال الليلة الماضية، إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم باستخدام الطائرات المسيرة، على أهداف في أراض روسية، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة، ودمرت 16 طائرة دون طيار أوكرانية بمقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
 

الدفاع الجوي الروسي مسيرة أوكرانية