الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 16 طائرة أوكرانية دون طيار.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه تم خلال الليلة الماضية، إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم باستخدام الطائرات المسيرة، على أهداف في أراض روسية، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة، ودمرت 16 طائرة دون طيار أوكرانية بمقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.

