أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 748 ألفًا و950 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 748 ألفًا و950 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم"، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1580 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و506 دبابات و19 ألفا و472 مركبة مدرعة و21 ألفا و23 من النظم المدفعية و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1020 من أنظمة الدفاع الجوي و2855 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و630 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و30 ألفا و843 من المركبات وخزانات الوقود و19 ألفا و977 طائرة بدون طيار".

