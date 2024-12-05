أوكرانيا: روسيا تهاجم منطقة زابوروجيا 389 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا، أيفان فيدوروف، إن القوات الروسية شنت ضربات على المستوطنات الجنوبية الشرقية في المنطقة 389 مرة خلال أمس.

وأضاف فيدروف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" أن القوات الروسية شنت ضربات جوية على عشر مستوطنات، بما في ذلك مالا وتومشكا، موضحا أن روسيا هاجمت بـ236 طائرة بدون طيار من مختلف الطرازات، لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا ومالا توكماشكا ومالينيفكا.. ونفذت 135 ضربة مدفعية على مالا وتوكماشكا.

وأشار فيدوروف إلى أنه جرى ورود بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية.