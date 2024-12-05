البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه اليوم الخميس

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، عن طرح عطاءين جديدين من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يأتي الطرح الثاني بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

تأتي هذه الطروحات ضمن خطة وزارة المالية لشهر ديسمبر الجاري، التي تستهدف إصدار 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بإجمالي 751 مليار جنيه، تتوزع الخطة على 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 81 مليار جنيه، تهدف هذه الإصدارات إلى تسديد استحقاقات أدوات دين سابقة، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الطروحات:

أذون خزانة: يشمل الطرح 5 عطاءات لأجل 91 يومًا بقيمة 190 مليار جنيه، و5 عطاءات لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، و5 عطاءات أخرى لأجل 273 يومًا بقيمة 135 مليار جنيه، و5 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 160 مليار جنيه.

سندات خزانة: تتضمن الخطة طرح 3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 عطاءات سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بصفة دورية لتغطية العجز المالي. يتم طرح هذه الأدوات المالية من خلال 15 بنكًا تعمل ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية. وتقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الطروحات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق الثانوية، سواء المحلية أو الأجنبية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصدارات إلى تعزيز استقرار المالية العامة وتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة، في إطار خططها الاقتصادية الشاملة.