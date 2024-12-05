94.97 % نسبة حسم شكاوى «الري» من يناير 2021 حتى نوفمبر 2024

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، تقريرًا من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى.

وأوضح «سويلم»، أن الأجهزة المعنية تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف، أن مؤشر إنجاز الشكاوى بالمنظومة الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد 1334 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر 2024، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 بلغت 94.97 %.

استجابات منظومة الشكاوى

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الصرف المختصة بمحافظة القليوبية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء بتضرر الأهالى من انسداد مصرف سندوة، الذى يصب على مصرف شبين القناطر.

وتلاحظ بالمعاينة على الطبيعة من خلال الإدارة العامة لصرف القليوبية ارتفاع منسوب المياه بمصرف شبين القناطر، نتيجة إلقاء بعض الأهالي للمخلفات بالمصرف، مما أدى لارتفاع المياه في مصرف سندوه، وتم تطهير المصرف وخفض منسوب المياه فى كلا المصرفين.

وفي محافظة الجيزة، تم التوجيه لأجهزة الرى المختصة بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من انقطاع مياه الرى، وذلك بسبب قيام بعض الأهالي برمي مخلفات بفرع 2 بركات الآخذ من ترعة بركات، حيث تم تطهير الفرع وحسم الشكوى.

وفي محافظة الشرقية، تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالتضرر من تراكم المخلفات أمام الصاولة بترعة السماعنة الجديدة ، حيث تم تنظيف الصاولة ومتابعة تنظيفها دوريًا.

وفي المنوفية، تم التوجيه لأجهزة الرى بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالتضرر، من تراكم المخلفات بترعة غمرين بقرية دبركة، وعلى الفور تم رفع كافة المخلفات وحسم الشكوى.