حملة موسعة لرفع 167 حالة إشغال بسوق شارع بورسعيد بكوم أمبو

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين، حملة موسعة أسفرت عن رفع 167 حالة إشغال بشارع بورسعيد، وبعض الشوارع الجانبية، وجار المتابعة اليومية للقضاء على العشوائية والإشغالات بهذا السوق لما يمثله من أهمية كبرى لأهالى المدينة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أثناء زيارته الميدانية لعدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة كوم أمبو، ومن بينها تنظيم حملة موسعة لإزالة جميع الإشغالات بسوق شارع بورسعيد لتحقيق السيولة والانسياب المطلوب لحركة المواطنين بهذا الشارع الحيوي.

وقد شارك فى جهود الحملة شرطة المرافق، ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية.

تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء سوق حضارى بكوم أمبو

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم العمل على قدم وساق من أجل تفريغ مدينة كوم أمبو من التكدس داخل سوق بورسعيد والأسواق الجانبية من العشوائية والباعة الجائلين وذلك من خلال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء سوق حضارى بكوم أمبو بعد تخصيص مساحة 5 أفدنة فى موقع متميز بوسط المدينة. لافتاً إلى أنه يتم حالياً بدء الخطوات التنفيذية من خلال اعتماد الرسومات والتصميمات الهندسية لاستيعاب الباعة الجائلين وتفريغ المدينة من العشوائيات والإشغالات على الوجه الأكمل .

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