تداول 16 ألف طن و891 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 891 شاحنة و125 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 362 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 529 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال اربع سفن وهي دليلة ، الحرية ، CS FORTUNE و TONG YUN بينما تغادر السفينتين امل و Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس وAlcudia Express وغادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما تم تداول 1900 طن بضائع و 260 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEAWAVE2 متجهة إلى جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.