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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بن غفير يأمل في دعم ترامب لتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة

وزير الأمن القومي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن لديه آمالا كبيرة في أن يعمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع إسرائيل للقيام بما وصفه "أشياء كبيرة" في قطاع غزة عندما يتم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخميس.

وأشار بن غفير إلى أنه إذا كان الأمر متروكا له، فإنه سيقدم لترامب “برنامجا لتشجيع الهجرة والمستوطنات في غزة”.

وأوضح أن البرنامج سيكون ذات شقين، الأول أنه سيشجع الإسرائيليين على الاستيطان في قطاع غزة، والثاني سيشجع أيضا "هجرة" الفلسطينيين الطوعية من قطاع غزة.

وفيما يتعلق بتهديد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيكون هناك "جحيم" إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدي حماس في غزة بحلول تنصيبه رئيسا في 20 يناير، قال بن غفير إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب يكثف الضغط على حماس.

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