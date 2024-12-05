أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3163 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 29520 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2649 دولارا.

من جهة أخرى تأثر سعر الذهب في مصر من انخفاض حاد في سعر الذهب العالمي في ظل اعتماد تسعير الذهب المحلي خلال الفترة الماضية بشكل كبير على تغيرات سعر الذهب العالمي.

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر أكتوبر، ليظهر أن الهند وتركيا وبولندا قادت مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب منذ بداية العام حتى اليوم.

وسجلت صافي مشتريات البنوك (المشتريات – المبيعات) 60 طنا من الذهب في أكتوبر، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بداية العام حتى الآن، وقد تصدر البنك المركزي الهندي المشتريات في أكتوبر بمقدار 27 طنا ليصل إجمالي مشترياته من الذهب إلى 77 طنًا منذ بداية العام حتى اليوم يليه المركزي التركي بمقدار 17 طنا ثم بولندا بمقدار 8 أطنان.

وسجل البنك الوطني الكازاخستاني أول صافي مشتريات شهري له بمقدار 4 أطنان بعد خمسة أشهر متتالية من تقليص حيازات الذهب لديه.