يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول مران في جنوب إفريقيا عصر اليوم الخميس استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو بايرتس في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد أول تدريب للأهلي في جنوب إفريقيا

ويؤدي الأهلي مران اليوم على إحدى الملاعب القريبة من فندق إقامته بجنوب إفريقيا، ويقتصر المران على بعض الجمل البسيطة وفك العضلات والاستشفاء بسبب رحلة الطيران الطويلة التي قطعها الفريق من القاهرة إلى جنوب إفريقيا واستمرت لما يقرب من 10 ساعات.

وصول بعثة الأهلي

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى جوهانسبرج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة فريق أورلاندو في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، وذلك بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في العاصمة الكينية نيروبي.

كان في استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، وذلك فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج.

وحرص سامي قمصان المدرب العام وسمير عدلي المدير الإداري على استقبال البعثة في المطار، بعدما سبق الثنائي الفريق بـ٢٤ ساعة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.