اليوم.. الأهلي يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا

تترقب جماهير النادي الأهلي بطل إفريقيا ما ستسفر عنه قرعه بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولى بالنظام الجديد، استعدادا لمشاركة تاريخية للمارد الأحمر في المونديال.

وتنتظر الأهلي مواجهات نارية وتاريخية مع أكبر وأعرق الأندية العالمية في كأس العالم للأندية بأمريكا وسط حالة من الترقب.

ويحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 كممثل للنادي بعد تعذر سفر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تنطلق قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة النادي الأهلي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر الحالي، وتقرر بث قرعة كأس العالم للأندية 2025 عبر قناة FIFA عبر يوتيوب، وقنوات beIN Sports، وأبو ظبي الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، وقناة on time sports.

نقل مباريات كأس العالم للأندية مجانًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن نقل بطولة كأس العالم للأندية 2025 مجانا، عبر منصة دازن، وذلك بنظام البطولة الجديد الذي يضم 32 فريقًا، وتقام خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة الأهلي بطل إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ"فيفا" بيانا رسميا عبر موقعه، أعلن خلاله نقل مباريات مونديال الأندية 2025 بشكل مجاني، وذلك بعد توقيع صفقة تاريخية مجانية مع منصة "دازن" لبث كأس العالم للأندية 2025 حصريا على مستوى العالم بالمجان.

وأضاف بيان "فيفا" أنه ستكون جميع مباريات البطولة الـ 63 متاحة مجانا للمشجعين على مستوى العالم، كما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "منصة دازن" حقوق منح الترخيص لشبكات البث المحلية المجانية فقط لبث مباريات البطولة عبر التلفاز.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: من خلال هذه الاتفاقية، يمكن لمليارات مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم الآن مشاهدة بطولة كرة القدم الأكثر سهولة على الإطلاق مجانا”.

تصنيف الأندية قبل قرعة مونديال 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف الأندية قبل قرعة كأس العالم للأندية 2025 وتم استثناء قارة أوروبا التي يمثلها 12 ناديا من قاعدة تواجد ناديين أوروبيين مجموعة واحدة، حيث ستشهد 4 مجموعات من أصل ثمانية تواجد أكثر من نادي أوروبي.

التصنيف الأول: مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - فلامنجو - بالميراس - ريفر بليت - فلومنينيسي.

التصنيف الثاني: تشيلسي - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - بورتو - أتلتيكو مدريد - بنفيكا - يوفنتوس - سالزبورج.

التصنيف الثالث: الهلال - أولسن - الأهلي - الوداد - مونتيري - كلوب ليون - بوكا جونيور - بوتافوجو.

التصنيف الرابع: أوراوا ريد دياموند - العين - الترجي - صن داونز - باتشوكا - سياتل واندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي.