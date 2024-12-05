الدفاع المدني بغزة: 3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الدفاع المدني في غزة، أعلن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال إطلاق النار بشكل مكثف من الآليات العسكرية على محيط تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحام محيط البلدة القديمة وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت أكثر من 20 عائلة على إخلاء منازلهم في حارة النقارة في بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين، كما نفذ اعتقالات خلال الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، بعدد من الآليات العسكرية، كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال الاشتباكات.