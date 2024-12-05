انطلاق مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 24

احتفى مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ24 في حفل انطلاقه مساء أمس الأربعاء، بالفنانة القديرة مريم الصالح التي تم اختيارها شخصية المهرجان لهذا العام تقديرا لمسيرتها الحافلة وإسهاماتها الكبيرة في تطوير الحركة المسرحية في الكويت.

وقال ممثل راعي الحفل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في كلمته على خشبة مسرح الدسمة: إن الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تفخر بالفنانة القديرة مريم الصالح التي تعتبر أول فتاة كويتية تعتلي خشبة المسرح في دولة الكويت في عام 1962.

وأضاف: إن الصالح ومنذ أن اعتلت الخشبة استمرت في إثراء الساحة الفنية الكويتية والعربية إلى أن أصبحت أحد أعمدة الفن الكويتي ورائدة من رواد الفن المسرحي مبينا ان مسيرتها الفنية الحافلة بالإنجازات والإبداع تعد مصدر إلهام لنا جميعا.

ورحب بضيف مهرجان الكويت المسرحي 24 الفنان والكاتب القدير إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ورئيس جمعية المسرحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبينا أنه من أهم وأبرز الشخصيات في المجال الفني والمسرحي ويتمتع بخبرة عالية في صناعة الحالة المسرحية على مستوى دول الخليج والوطن العربي والغربي.

وتابع الجسار: "تتشرف دولة الكويت أيضا باستضافة اللجنة الدائمة للفرق الأهلية لمهرجان المسرح الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عاما إبداعيا‎ على تأسيس اللجنة الدائمة التي تحتضنها دولة الكويت هذه السنة بالتزامن مع انطلاق مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ24 “، مرحبا برئيس اللجنة الدائمة خالد الرويعي وجميع الضيوف المكرمين في اللجنة.

وأردف: يعد المهرجان تظاهرة فنية تبين أهمية ودور الفن في المجتمعات والثقافات والحضارات على مر الأزمنة، حيث كان أول ظهور للمسرح في التاريخ في القرن السادس قبل الميلاد في الحضارة الإغريقية واستمر المسرح في ربط الحضارات والثقافات والشعوب عبر القرون إلى يومنا هذا.

وبين أن الفن المسرحي هو اللغة التي يستخدمها الفنانون لمحاكاة الأحاسيس والتعبير عن المشاعر وظروف الحياة التي تمر بها المجتمعات وبهذه اللغة يتم تشكيل وخلق الوعي ونضوج الفكر لدى المجتمع.

وأفاد "ومن هذا المبدأ انطلق مهرجان الكويت المسرحي في أول دورة له عام 1989 حرصا من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على المسؤولية المجتمعية الناتجة من دور المسرح لأهميته ثقافيا وسياسيا ودينيا وأخلاقيا وبالتأكيد إنسانيا".

وأكج الجسار ان مهرجان الكويت المسرحي يعتبر منصة هامة لتقديم أفضل العروض المسرحية المحلية وتعزيز روح المنافسة بين الفرق المسرحية وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجارب مسرحية متنوعة. مشيرا "نؤمن بأن المسرح هو مرآة المجتمع ومن خلاله يمكننا أن نعبر عن قضايا وهموم الناس وأن نساهم في نشر الوعي الثقافي والفني من خلال الفنانين المشاركين المبدعين الذي رفعوا اسم الكويت في المهرجانات والمسابقات الدولية بحصولهم على العديد من الجوائز الفنية التي تضيف للأرصدة الفنية الكويتية ثقلا وثراء".



وقبيل الحفل افتتح الدكتور محمد الجسار وامين المجلس المساعد لقطاع الفنون رئيس المهرجان مساعد الزامل والفنانة مريم الصالح المعرض الفني الذي يحكي مسيرة الفنانة القديرة مريم الصالح الفنية.



وعبر رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد الرويعي في كلمته عن تقديره للكويت التي كانت منبعا لانطلاق مهرجان المسرح الخليجي عام 1988 الذي جاء تتويجا لأهم مشاريع اللجنة التي تأسست عام 1984 مؤكدا أنها شكلت نواة لعمل جماعي مشترك لدعم المسرح الخليجي.



كما استعرض تطور اللجنة التي عملت على إشراك مختلف الأطراف لضمان استمرارية المشروع المسرحي الخليجي مشيدا بجهود الوزير عبدالرحمن المطيري وبجهود الرواد الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا الحلم .

وأعلن امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المساعد لقطاع الفنون ورئيس المهرجان مساعد الزامل خلال الحفل عن اسماء اعضاء لجنة تحكيم المهرجان وهم الدكتور عبدالله العابر رئيسا وعضوية الدكتور موسى آرتي والكاتبة تغريد الداوود والفنانان جمال الردهان وعبدالله التركماني.

وتضمن الحفل فيلما من اخراج مريم العماني وعرضا مسرحيا من اخراج ميثم بدر بعنوان (سيرة ومسيرة) والقصة مستوحاة من وحي الخيال الا ان هناك بعض الاسقاطات على مسيرة الفنانة مريم الصالح وكان العرض من تأليف سلمان الحبيل وعبدالرزاق بهبهاني.



يدير المهرجان وائل الجابر الذي بين ان المهرجان يشمل حصيلة متميزة من الأنشطة وستة عروض مسرحية وحلقات نقاشية وورشتي عمل فنيتين.



وسيقام اليوم الخميس أول عروض المهرجان وهو العرض المسرحي (تحت الظلال) لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف مريم نصير وإخراج محمد الأنصاري ويشهد تاريخ 6 ديسمبر عرض مسرحية (من زاوية أخرى) لفرقة المسرح الكويتي من تأليف مصعب السالم وإخراج محمد الشطي.

اما ثالث العروض المسرحية سيكون بتاريخ 7 ديسمبر لفرقة المسرح العربي بمسرحية (لا تهدي وردة) من تأليف بدر حياتي وإخراج أحمد البناي.

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ويعرض بتاريخ 8 ديسمبر للهيئة العامة للشباب مسرحية (اغتصاب) تأليف سعد الله ونوس ومن إخراج خالد أمين وفي تاريخ 9 ديسمبر ستعرض مسرحية (أنتم مدعون إلى حفلة) لشركة ترند برودكشن من تأليف فاطمة العامر وإخراج هاني الهزاع.

وستكون مسرحية (نداء) للمعهد العالي للفنون المسرحية من تأليف عثمان الشطي وإخراج فيصل العبيد آخر العروض المسرحية بتاريخ 10 ديسمبر.

‏‎وجميع العروض ستقام على مسرح الدسمة وسيعقبها ندوات تطبيقية بمشاركة فنانين ونقاد وأكاديميين ومهتمين بالشأن المسرحي وسيكون حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري .