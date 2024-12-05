فلسطين.. قوات الاحتلال تجبر أكثر من 20 عائلة على إخلاء منازلهم في بلدة بيت فوريك

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت أكثر من 20 عائلة على إخلاء منازلهم في حارة النقارة في بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين، كما نفذ اعتقالات خلال الاقتحام.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل فتاة بعد مداهمة منزلها خلال اقتحام بلدة قبلان جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، بعدد من الآليات العسكرية، كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال الاشتباكات.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،532 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،538 آخرين، في حصيلة غير نهائية.