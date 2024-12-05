قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من آليات الاحتلال بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا مكثفا بالمدفعية، وأطلق النار من الآليات بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما أجبرت قوات الاحتلال عدد كبير من العائلات على إخلاء منازلهم في منطقة النقار ببلدة بيت فوريك شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين، كما نفذ اعتقالات خلال الاقتحام.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل فتاة بعد مداهمة منزلها خلال اقتحام بلدة قبلان جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، بعدد من الآليات العسكرية، كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.