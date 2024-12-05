بعد 22 يومًا من تعيينه.. ترامب يستبدل مستشار البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، اختياره مستشارًا جديدًا للبيت الأبيض عوضًا عن مرشح آخر للمنصب كان اختاره سابقًا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، "استبدل ترامب اختياره لمستشار البيت الأبيض حتى قبل أن تتاح له الفرصة لبدء المنصب، وهو علامة على تغير ديناميكيات السلطة في الدائرة الداخلية للرئيس المنتخب في الأسابيع التي تسبق توليه منصبه".

وأضافت أن "ترامب اختار كبير محامي حملته ديفيد وارينجتون في منصب مستشار البيت الأبيض".

وتابعت الصحيفة أن "ترامب نقل ويليام ماكغينلي، الذي اختاره لهذا المنصب قبل 22 يومًا فقط، إلى دور يتعلق بإدارة الكفاءة الحكومية، التي سيقودها الملياردير إيلون ماسك".

واعتبرت أن "هذه الخطوة تعكس مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الولاءات في فلك ترامب".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب يفكر في أن يستبدل بالمرشح الحالي للبنتاغون بيت هيغسيث، حاكم فلوريدا رون دي سانتيس.

وقالت الصحيفة إن ترامب يدرس طرح حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس بديلًا محتملًا لبيت هيغسيث، الذي اختاره لتولي منصب وزير الدفاع، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.