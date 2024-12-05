صور| مسلح يقتل رئيس أكبر شركة أمريكية للتأمين الصحي بالرصاص في نيويورك

لقي بريان تومسون الرئيس التنفيذي لمجموعة "يونايتد هيلث كير" متعددة الجنسيات وأحد أكبر شركات التأمين الصحي في العالم، حتفه بالرصاص يوم الأربعاء أمام أحد فنادق مانهاتن بنيويورك.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مسلحا على متن دراجة هوائية أطلق النار على برايان تومبسون (50 عاما) حوالي الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي.

وجرى نقل تومسون إلى مستشفى قريب لكن لم يتسن إنقاذه.

وأعلنت الشرطة بدء حملة بحث لإلقاء القبض على المهاجم الذي فر هاربا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن إطلاق النار وقع خارج فندق "هيلتون نيويورك" حيث كان تومبسون يسير ناحية الفندق لحضور مؤتمر خاص بشركته.

وذكرت الشرطة أن المهاجم كان يتربص بتومبسون وظل في المنطقة لفترة في انتظاره وأطلق عدة أعيرة نارية من على بعد نحو 20 قدما، مشيرة إلى أن المدير التنفيذي لـ"يونايتد هيلث كير" أصيب برصاصتين واحدة في الظهر وأخرى في الساق.

وقالت إن المهاجم وضع كاتما للصوت على السلاح الذي استعمله لقتل برايان تومبسون.

وصرحت مفوضة الشرطة جيسيكا تيش بأن المهاجم استهدف تومبسون وفر من المكان على متن دراجة، مؤكدة أنه كان يرتدي قناعا.

وتعهدت تيش بألا تتوقف الشرطة حتى تلقي القبض على المهاجم وعرضت مكافأة 10 آلاف دولار لمن يدلي بأي معلومة تدل على مكانه.

من جهته، ذكر كبير محققي شرطة نيويورك جو كيني أن المتهم هرب على متن دراجة "Citibank" مزودة بنظام التتبع العالمي "GPS"، موضحا أن الشرطة تعمل مع الشركة لمعرفة مكانه.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، فقد تمت مشاهدة المسلح وهو يهرب من المكان على دراجة عادية متوجها نحو حديقة سنترال بارك الشهيرة في نيويورك.

هذا، وعممت شرطة نيويورك صورة للمهاجم الذي قتل برايان تومبسون المدير التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير في مانهاتن، كما نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو وثق لحظة إطلاق النار.

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