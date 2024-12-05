قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين وتنفذ حملة اعتقالات في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين، كما نفذ اعتقالات خلال الاقتحام.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل فتاة بعد مداهمة منزلها خلال اقتحام بلدة قبلان جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، بعدد من الآليات العسكرية، كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال الاشتباكات.