البيت الأبيض يتحدث عن عواقب نشوب صراع واسع النطاق مع الصين

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان إن مخزونات الأسلحة الأمريكية ستستنفد بسرعة كبيرة في حالة نشوب صراع واسع النطاق مع الصين.

وأوضح ساليفان، أثناء حديثه في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، قائلا: "إذا انتهى بنا الأمر إلى حرب واسعة النطاق مع جمهورية الصين الشعبية، فإن أي حرب مع دولة وجيش مثل الصين ستؤدي إلى استنفاد سريع لاحتياطيات الذخيرة".

وأعرب عن أمله في "ألا يحدث مثل هذا الأمر أبدا، لأن المخاطر التي تواجه واشنطن كبيرة للغاية".

وأشار إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تتعلم من أحداث السنوات الثلاث الماضية وأن تعد صناعة الدفاع ليس فقط للتخزين قبل الصراع، ولكن أيضا لزيادة الإنتاج بشكل فعال خلاله".

وأضاف: "الخلاصة الرئيسية هي الحاجة إلى بناء صناعة دفاعية يمكنها التعافي وزيادة الإنتاج أثناء القتال، وليس على عتبة وقوعه".