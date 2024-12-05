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الخميس 05 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء العمل بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية

بوتين وكيم جونج أون
بوتين وكيم جونج أون
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية فجر اليوم الخميس أن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي أبرمها زعيما كوريا الشمالية وروسيا في يونيو الماضي دخلت حيز التنفيذ بعد تبادل "وثائق التصديق" في موسكو.

وبحسب الوكالة الرسمية دخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من ديسمبر 2024.

وأضافت الوكالة أن "الاتفاق سيكون قوة دافعة قوية تسرع بإقامة نظام عالمي مستقل وعادل ومتعدد الأقطاب دون سيطرة أو استعباد أو هيمنة" وفق تعبيرها.

ووُقعت المعاهدة أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو الماضي، واجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتتضمن اتفاق دفاع متبادل لتقديم المساعدة العسكرية على الفور إذا واجه أي منهما عدوانًا مسلحًا.

بدء العمل معاهدة الشراكة الاستراتيجية روسيا كوريا الشمالية