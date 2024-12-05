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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارة إسرائيلية على نهر مجري الليطاني في بلدة زوطر جنوبي لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على نهر مجري الليطاني في بلدة زوطر جنوبي لبنان.

منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في أماكن متفرقة جنوب لبنان، فنفذ أكثر من 50 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. 

كما أشار وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، بلغت 4047 شهيد بينهم 316 طفلا و16638 جريح.

وقال في تصريحات له، أمس الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي استهدف 67 مستشفى ما أدى إلى استشهاد 16 شخصًا.

غارة إسرائيلية نهر مجري الليطاني جنوبي لبنان بلدة زوطر