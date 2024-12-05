إصابة طالبين في إطلاق نار بمدرسة أمريكية ومقتل المشتبه به

أفاد مكتب عمدة مقاطعة بوتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء، بإصابة طالبين ومقتل المشتبه به في إطلاق نار بمدرسة "فيذر ريفر" في منطقة باليرمو.

وقالت السلطات، إن الطلاب نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم وتم العثور على رجل في مكان الحادث مصابًا برصاصة أطلقها على نفسه.

وأكد مسؤولون بعد ظهر الأربعاء، أن طالبين على الأقل أصيبا في إطلاق نار بمدرسة في شمال كاليفورنيا، وأن مطلق النار المشتبه به قد مات.

وقع إطلاق النار في مدرسة فيذر ريفر للأدفنتست السبتيين في أوروفيل، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة في أقصى شمال الولاية. وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا، لوسائل الإعلام إن طالبين نُقلا إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهما وأن النواب عثروا على رجل في مكان الحادث ميتًا برصاصة أطلقها على نفسه.

وقال قائد الشرطة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان مطلق النار مرتبطًا بالمدرسة، التي كان بها حتى عام 2022 33 طالبًا مسجلين.

وصلت الحافلات إلى المدرسة بعد ظهر الأربعاء لنقل الطلاب وإعادة توحيدهم مع والديهم.

كانت أوروفيل موقعًا لإطلاق نار بارز في عام 2022 عندما أطلق رجل النار على حافلة جرايهوند متجهة إلى لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا كانت تسافر مع طفليها، وإصابة أربعة آخرين، بما في ذلك امرأة حامل.