فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرية تلفيت جنوب شرق مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، بعدد من الآليات العسكرية، كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت آليات الاحتلال العسكرية وسط البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المحلات التجارية والمنازل، دون أن يبلغ عن إصابات.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة كفل حارس شمال سلفيت برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.