أرسنال يحقق فوزًا تاريخيًا على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزًا تاريخيًا على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب الإمارات في قمة الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أرسنال على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وهدد مرمى الحارس الكاميروني أندريه أونانا حامي عرين مانشستر يونايتد بأكثر من كرة.

وفي الدقيقة الرابعة، سجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح الجانرز هدفًا رائعًا، ولكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، لم يستسلم لاعبو أرسنال، وواصلوا الضغط على دفاعات مانشستر يونايتد، ليأتي الهدف الأول في الدقيقة 54، عن طريق يورين تيمبير برأسية رائعة، استغل خلالها عرضية متقنة من ديكلان رايس.

وواصل أرسنال سيطرته على المباراة، وحاول مانشستر يونايتد العودة إلى المباراة، ولكن دفاع أرسنال وقف بالمرصاد لكل هجمات الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة 73، تمكن أرسنال من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ويليام ساليبا، الذي حول كرة عرضية من بوكايو ساكا إلى الشباك.

أموريم يتلقى الهزيمة الأولى مع مانشستر يونايتد

ويعد هذا الفوز تاريخيًا بالنسبة إلى أرسنال، حيث تمكن لأول مرة في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي في الفوز على مانشستر يونايتد في 4 مباريات متتالية.

بذلك، تلقى البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الهزيمة الأولى مع اليونايتد، منذ توليه المهمة الفنية في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 19 نقطة في المركز الـ11.