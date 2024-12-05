مركز التنسيق الروسي يعلن مقتل 120 إرهابيًا في سوريا

أعلن مركز التنسيق الروسي في سوريا، مقتل 120 إرهابيًا خلال الساعات الماضية في البلاد.

وذكر مركز التنسيق الروسي في سوريا - في بيان أورده التلفزيون السوري مساء الأربعاء - أن "الجيش العربي السوري بمساعدة القوات المسلحة الروسية يقضي على 120 إرهابيًا بضربات استهدفت نقاط تجمع ومخابئ لهم خلال الساعات الماضية".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه مصدر عسكري سوري أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ نفذوا، مساء أمس، ضربات نوعية مركزة على أماكن تحشد الإرهابيين ومحاور تحركهم في ريف حماة.

وأوضح المصدر أن الضربات النوعية المشتركة أدت إلى مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عتادهم وآلياتهم.