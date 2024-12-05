تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون ويضيّق الخناق على ليفربول

نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوز ساحق على مضيفه ساوثهامبتون بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل تشيلسي مباراته ضد ساوثهامبتون بقوة، وبحث عن الهدف الأول، الذي تحقق في الدقيقة السابعة عن طريق أكسيل ديساسي.

ورد ساوثهامبتون بهدف التعادل في الدقيقة 11 بتوقيع جو أريبو، قبل أن يضع الفرنسي كريستوفر نكونكو البلوز في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 17.

واستمرت محاولات الفريق اللندني على مرمى أصحاب الأرض، حيث تصدت العارضة لكرتين من كول بالمر وتوسين أدارابيويو في الدقيقتين 24 و25.

وأضاف نوني مادويكي الهدف الثالث لفريق تشيلسي في الدقيقة 34، قبل أن يحصل جاك ستيفنس لاعب ساوثهامبتون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 39.

تشيلسي يقترب من صدارة ليفربول للدوري الإنجليزي

وفي الشوط الثاني، واصل تشيلسي ضغطه على دفاع ساوثهامبتون، وسجل كول بالمر الهدف الرابع في الدقيقة 76، قبل أن يختتم جادون سانشو المهرجان التهديفي في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويضيق الخناق على ليفربول المتصدر بـ35 نقطة، بينما ظل ساوثهامبتون في المركز الـ20 والأخير برصيد 5 نقاط.