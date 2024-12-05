آليات الاحتلال تطلق نيرانها غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات نسف مباني سكنية في محيط نتساريم شمالي قطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت آليات الاحتلال العسكرية وسط البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المحلات التجارية والمنازل، دون أن يبلغ عن إصابات.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة كفل حارس شمال سلفيت برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.