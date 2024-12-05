جوارديولا ينهض من كبوته.. مانشستر سيتي يعود للانتصارات على حساب نوتنجهام

تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوز كاسح على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة، ونجح في هز شباك نوتنجهام مبكرًا، وذلك بهدف أول عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة الثامنة بتمريرة من كيفين دي بروين.

وواصل السيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا الضغط على مرمى الضيوف، حتى نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان بواسطة دي بروين في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، حسم جيريمي دوكو الأمور بهدف ثالث في الدقيقة 57، ليؤكد تفوق مانشستر سيتي ويسجل عودة قوية للفريق.

مانشستر سيتي يتذوق طعم الفوز بعد 7 مباريات متتالية

وبذلك، ينهض جوارديولا من كبوته بعودة مانشستر سيتي للانتصارات من جديد، وذلك بكسر سلسلة النتائج السلبية التي حققها السماوي خلال الفترة الأخيرة، إذ لم يعرف مان سيتي طريق الفوز في 7 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، وذلك قبل أن يفوز على نوتنجهام بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 22 نقطة، محتلًا المركز السادس.