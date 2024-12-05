اليوم.. رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته للرئيس ماكرون

من المنتظر أن يتوجه رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه، ليقدم استقالته واستقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد المصادقة على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة من قبل النواب، حسبما أفادت مساء أمس الأربعاء وسائل إعلام فرنسية نقلًا عن مصادر مطلعة.

ومن المنتظر أن يصل رئيس الوزراء بارنييه إلى قصر الإليزيه في تمام الساعة 10 صباحا (بتوقيت باريس) لتقديم استقالته للرئيس ماكرون.

هذا وصادقت الجمعية الوطنية في فرنسا مساء الأربعاء، على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه التي تقدم بها تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري. وبهذا تكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

وصوت نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة، في ظل خلاف مع بارنييه بشأن موازنة الدولة لعام 2025، ولم يكن لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلا بدعم من نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (حيث يلزم 289 صوتا في الجمعية الوطنية لإقراره)، لتتم بذلك الإطاحة بالحكومة الفرنسية التي لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر، وتكون هذه المرة الأولى يتم فيها الاطاحة بحكومة فرنسية عبر مذكرة حجب ثقة منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في 1962.

وبهذا التصويت، تصبح حكومة بارنييه الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة لفرنسا (حيث تم تشكيلها في سبتمبر الماضي).