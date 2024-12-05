فلسطين.. طائرات الاحتلال المروحية تطلق النار جنوب شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال المروحية أطلق النار بشكل مكثف جنوب شرق مدينة غزة.

كما أضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واقتحمت قوات الاحتلال اقتحم بلدة صوريف شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة كفل حارس شمال سلفيت برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،532 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،538 آخرين، في حصيلة غير نهائية.