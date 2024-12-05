«قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الجهود الوطنية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

شاركت هيئة قضايا الدولة في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور / مصطفى مدبولي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة / مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي بالإنابة عن رئيس الوزراء، ولفيف من الوزراء ورؤساء المجالس المتخصصة والقيادات التنفيذية بالدولة.

تناول المؤتمر جهود الدولة والاستراتيجيات الوطنية لدعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النماذج الملهمة، وإبراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم.

من جانب قضايا الدولة، شارك بالحضور المستشارة/ مي مروان – الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية ووحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تَلْبِيَةً لدعوة الدكتورة/ إيمان كريم – المشرف القومي على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهتين، وَتَفْعِيلًا لدور وحدة شئون ذوي الإعاقة بالهيئة.

جاء ذلك اِضْطِلَاعًا من هيئة قضايا الدولة بتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وتوفير الفرص لمشاركتهم المجتمعية الفاعلة، وتعزيز سُبُلِ الدعم والرعاية لهذه الفئة، وفي ضوء الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة.