مبابي يهدر مجددًا.. ريال مدريد يخسر من أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول من المباراة حذرًا شديدًا من كلا الفريقين، وانتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، تمكن أليكس بيرينجير من هز شباك ريال مدريد في الدقيقة 53، مانحًا بلباو التقدم.

مبابي يهدر ركلة الجزاء الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه

وعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي لإهدار ركلات الجزاء مجددًا، بعدما أهدر واحدة في الدقيقة 68، قبل أن يتمكن جود بيلينجهام من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح ريال مدريد في الدقيقة 78.

ولم يمض وقت طويل حتى أضاف جوركا جوروزيتا الهدف الثاني لفريق أتلتيك بلباو في الدقيقة 80، ليتلقى ريال مدريد الهزيمة الثانية في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد الخسارة من غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.