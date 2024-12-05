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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الأركان الإسرائيلي يوبخ المُتحدث باسم الجيش على خلفية انتقاده قانون "فلدشتاين"

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي
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وبخ رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، مساء الأربعاء، المتحدث باسم الجيش الأميرال دانييل هاجاري، على خلفية تعليقاته في مؤتمر صحفي هذا المساء بخصوص ما يسمى بـ "قانون فلدشتاين". 

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إلى الجيش قوله إن هاجاري تجاوز الحدود التي تسمح بها سلطته، بانتقاده للقانون. 

وقال الجيش إنه لا ينتقد التشريع ولكنه يقدم موقفه للمستوى السياسي بالآلية المقبولة. 

وكان الكنيست صادق في وقت سابق اليوم بالقراءة التمهيدية على قانون "فلدشتاين" الذي يمنح غطاءً قانونيًا لمن يدلي بمعلومات أمنية لرئيس الوزراء. 

من جانبه، قال هاجاري إنه عبر عن نفسه بطريقة تجاوزت سلطته متحدثًا باسم الجيش؛ لذلك وبخه رئيس الأركان.

قانون فلدشتاين المتحدث باسم الجيش الأميرال دانييل هاجاري رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي