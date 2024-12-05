العاهل الأردني يدعو من واشنطن إلى ضرورة وقف العدوان على غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن، أمس الأربعاء، إلى تعزيز الاستجابة الدولية الإنسانية في قطاع غزة، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

وشدد الملك عبدالله الثاني، على ضرورة التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كاف ومستدام.

جاء ذلك لدى عقد العاهل الأردني سلسلة لقاءات في الكونجرس الأمريكي، مع قيادات من مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان الرئيسية في المجلسين.

وجدد الملك عبدالله الثَّاني، التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وضمان نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لافتا إلى أهمية دور الولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق السلام.

ونبه إلى أن الفشل في وقف الحرب على غزة سيفاقم توسع الصراع في المنطقة، وسيؤدي لاستمرار دوامة العنف، مؤكدا ضرورة العمل للوصول إلى تهدئة شاملة في الإقليم.

ودعا إلى بذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته رفض الأردن لكل ما يهدد أمن واستقرار سوريا.

وأعاد العاهل الأردني، التأكيد على رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، منبها إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، يجب أن تتوقف فورا.

وحذر من تبعات قرار منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة أعمالها، لافتا إلى أهمية مواصلة دعمها باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة.

وجرى خلال اللقاءات، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، استعراض الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وآليات توسيعها، وثمن الملك الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، في مشاريع وبرامج تنموية متعددة.

حضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

