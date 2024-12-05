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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خمسة شهداء في قصف الاحتلال لمنزلين بمخيم النصيرات بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس الأربعاء، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلة الهباش ومقداد، في منطقة بلوك 5 بمحيط مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار في عدة منازل مجاورة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،532 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،538 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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