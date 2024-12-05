روسيا: إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملًا قمرًا صناعيًا عسكريًا من قاعدة "بليسيتسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قوات الجو فضائية الروسية أجرت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ "سويوز-2.1 بي" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية، الأربعاء - أن الطاقم القتالي للقوات الجو فضائية الروسية أطلق بنجاح الساعة 20:59 (بتوقيت موسكو)، من قاعدة الاختبار الفضائية الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة "بليسيتسك" الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك"، صاروخ "سويوز-2.1 بي" الناقل من الدرجة المتوسطة حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29".

وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.