المرصد السوري: الفصائل المسلحة تدخل أحياء مدينة حماة وتشتبك مع الجيش

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الفصائل المسلحة دخلت أحياء مدينة حماة وسط اشتباكات مع الجيش السوري.

وأضاف المرصد، أن الفصائل المسلحة أعلنت إنها سيطرت على جبل زين العابدين على مشارف مدينة حماة.

وقالت قناة "الحدث" الإخبارية، أن هناك معارك عنيفة على تخوم جبل زين العابدين ولا سيطرة للفصائل المسلحة. كما أفاد مراسل "القناة" بانقطاع خدمة الإنترنت في مناطق عدة بمدينة حماة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجماعات المسلحة قصفت بشكل مكثف مطار حماة وجبل زين العابدين الاستراتيجي.