مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: غزة لم تعد آمنة وأصبحت أخطر مكان في العالم

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بل أصبح أخطر مكان في العالم.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة - في كلمته خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة - أن جيش الاحتلال يواصل الإبادة والتجويع الجماعي في غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال يقوم بعملية تطهير عرقي في بيت لاهيا ومناطق عدة بغزة.

وطالب المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية، كما أوضح أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد السفير رياض منصور على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” لمنعها من القيام بدورها، موضحًا أن هجمات إسرائيل تستهدف الأمم المتحدة ومؤسساتها بغزة.

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلى أنه يجب العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.