مسؤول أممي: الهدنة لا تزال هشة في لبنان

حذر عمران رضا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، أمس الأربعاء، من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان لا يزال "هشا" ويتطلب استمرار المشاركة الدولية والرقابة الصارمة.

وخلال زيارته لمدينة النبطية جنوب البلاد برفقة السلطات المحلية وشركاء الإغاثة، أشار رضا إلى الانتهاكات المستمرة للهدنة التي بدأت منذ 60 يومًا، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال: "هناك حاجة ماسة لفترة من الاستقرار لضمان حماية المدنيين"، مشيدًا بالتعاون القوي بين الحكومة اللبنانية وشركاء الإغاثة.

وأضاف أن "الاستجابة الإنسانية تتطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة على الأرض"، مشيرًا إلى أن حوالي 600 ألف نازح داخليًا بدأوا في العودة إلى منازلهم.

لكنه حذر من التحديات المقبلة، حيث تم تدمير العديد من المنازل وتضررت البنية التحتية بشكل كبير، وقال إن المناطق الجنوبية، مثل النبطية، شهدت "مستوى هائلًا من الدمار"، ولا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والتعليم محدودًا.