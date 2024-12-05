فلسطين.. جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط نتساريم شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات نسف مباني سكنية في محيط نتساريم شمالي قطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت آليات الاحتلال العسكرية وسط البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المحلات التجارية والمنازل، دون أن يبلغ عن إصابات.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة كفل حارس شمال سلفيت برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،532 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،538 آخرين، في حصيلة غير نهائية.