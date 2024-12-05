السكة الحديد: تعديل مسار القطارات على خط طنطا/ السنطة بسبب أعمال الصيانة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مسار القطارات على خط طنطا/ السنطة/ الزقازيق؛ لأعمال إصلاح وصيانة السكة فى المسافة بين محطتي طنطا والسنطة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس على أن يتم مسير القطارات على الطرق البديلة.

القطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى بورسعيد والعكس يتم مسيرها طريق طنطا / بنها / الزقازيق والقطارات المتجهة من طنطا إلي الزقازيق والعكس يتم مسيرها طريق طنطا / محلة روح/ السنطة.

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التعديل الطارئ لأعمال إصلاح وصيانة السكة من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب.