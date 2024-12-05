التعليم تحدد مواعيد تقييمات طلاب أولى وثانية ابتدائي للترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد لتقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

قالت الوزارة، في خطاب موجه للمديريات التعليمية بالمحافظات، إنه حرصا على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

لذا فقد تقرر طبقا للقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۲٤ عقد تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الأول وفقا لما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري: ( يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية ". مع مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤.

على أن يتم: تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

اعتبار الفترة من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ حتى ٥ / ١ / ۲۰۲٥ مراجعة وتقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي (تقييم مبدئي ).

واعتبار الفترة من ١٦ / ١٠ / ٢٥ حتى ۲۰۲۵/۱۱/۲۳ تقییم نهائي.