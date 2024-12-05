بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يودع كأس ألمانيا بهزيمة ثقيلة من لايبزيج

ودع فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، بطولة كأس ألمانيا من دور الـ16، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من نظيره لايبزيج بثلاثية نظيفة.

شارك مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج، ولعب المباراة كاملة، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة واضحة، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف، كما لم يسدد أي كرة على مرمى المنافس.

مرموش يودع كأس ألمانيا رفقة آينتراخت فرانكفورت

سيطر آينتراخت فرانكفورت على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن لايبزيج باغت ضيفه بهدف في الدقيقة 31 عن طريق بنجامين سيسكو.

وفي الشوط الثاني، أكد لايبزيج على فوزه بهدفين متتاليين عن طريق لويس أوبيندا في الدقيقتين 49 و58.

سجل مرموش هدفًا وصنع 2 آخرين مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة كأس ألمانيا هذا الموسم، خلال مشاركته في 3 مباريات.

يقدم عمر مرموش مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت، حيث يعد هداف الفريق خلال الموسم الجاري 2024-2025.

وبذلك، ودع آينتراخت فرانكفورت منافسات كأس ألمانيا، ليتأهل لايبزيج إلى الدور ربع النهائي من البطولة.