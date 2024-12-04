بثلاثية ليفربول أمام نيوكاسل.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في البريميرليج

استمر النجم المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أسهم في 3 أهداف لفريقه ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة البريميرليج.

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام نيوكاسل، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

صنع صلاح هدف الريدز الأول، ثم أحرز هدفين، ليحقق بذلك العديد من الأرقام القياسية، نرصد في السطور التالية أبرز هذه الأرقام التي حققها الفرعون المصري.

أرقام محمد صلاح القياسية

أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل ويصنع في مباريات مختلفة في تاريخ البريميرليج، وذلك في 37 مباراة.

صلاح أحرز وصنع في نفس المباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي في 37 مباراة، ليحطم الرقم التاريخي الخاص بنجم مانشستر يونايتد السابق واين روني في 36 لقاء.

كما صنع نجم المنتخب الوطني الهدف رقم 77 ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي في تاريخ مشاركته في البريميرليج، ليكسر رقم واين روني بعدما لعب 214 مباراة أقل من نجم مانشستر يونايتد السابق.

سجل محمد صلاح أول أهدافه في مباراة ليفربول مع نيوكاسل وهو هدفه رقم 225 مع الريدز، وذلك في 369 مباراة.

كما وصل صلاح إلى 7 مباريات تهديفية متتالية في الدوريات الكبرى، معادلًا الرقم القياسي للاعبين المصريين الذي يحمله الفرعون أيضًا.

وبذلك، سجل محمد صلاح مع ليفربول 13 هدفًا وصنع 8 آخرين في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 14 مباراة هذا الموسم حتى الآن.

وبهدفيه في شباك نيوكاسل، اعتلى محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.