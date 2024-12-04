مساهمات محمد صلاح لا تكفي.. ليفربول يتعثر أمام نيوكاسل في مباراة مثيرة

تعثر فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بالتعادل معه بثلاثة أهداف لمثلهم، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح مع ليفربول أساسيًا ضد نيوكاسل، وأسهم في الثلاثية التي أحرزها الريدز في شباك الماكبايس، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

محمد صلاح يسهم في ثلاثية ليفربول على نيوكاسل

تأخر ليفربول في نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل يونايتد بهدف للا شيء، سجله المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35.

وجاء دور صلاح في الشوط الثاني، ليقدم تمريرة سحرية لزميله كورتيس جونز في الدقيقة 50، وذلك داخل منطقة الجزاء، ليسدد جونز كرة قوية في شباك الحارس نيك بوب.

وأعاد أنتوني جوردون نيوكاسل للمقدمة مجددًا بهدف ثان في الدقيقة 62 من صناعة ألكسندر إيزاك، قبل أن يحرز محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 68 بقدمه اليمنى، بعدما وجه تمريرة زميله البديل ترينت ألكسندر أرنولد في شباك المنافس.

وعاد محمد صلاح مجددًا لزيارة شباك الماكبايس، مسجلًا الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 83، بعدما استلم تمريرة أرنولد، وأدار نفسه بحركة دائرية مسددًا الكرة بيساره على يمين حارس الخصم.

ويأتي ذلك، قبل أن يخطأ حارس ليفربول كيلهير في تقدير الكرة في الدقيقة 90، ليسجل فابيان شار الهدف الثالث لفريق نيوكاسل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

وبذلك، سجل محمد صلاح مع ليفربول 13 هدفًا وصنع 8 آخرين في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 14 مباراة هذا الموسم حتى الآن.

وبتلك النتيجة، استمر ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.