محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك نيوكاسل

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه ليفربول الثالث في شباك نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح مع ليفربول أساسيًا ضد نيوكاسل، وصنع الهدف الأول للريدز، وسجل الهدفين الثاني والثالث لفريقه.

تأخر فريق ليفربول في نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل يونايتد بهدف للا شيء، بعدما استحوذ الريدز على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، وكانت له أكثر من محاولة تهديفية، أبرزهم: كرة أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 15، التي ارتطمت بالقائم.

محمد صلاح يسهم في 3 أهداف لصالح ليفربول أمام نيوكاسل

ونجح نيوكاسل في هز شباك رفاق صلاح في الدقيقة 35، عن طريق المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي استلم تمريرة زميله برونو جيماريش، وسدد كرة صاروخية في شباك الحارس كيلهير.

وجاء دور محمد صلاح في الشوط الثاني، ليقدم تمريرة سحرية لزميله كورتيس جونز في الدقيقة 50، وذلك داخل منطقة الجزاء، ليسدد جونز كرة قوية في شباك الحارس نيك بوب.

وأعاد أنتوني جوردون الماكبايس للمقدمة مجددًا بهدف ثان في الدقيقة 62 من صناعة ألكسندر إيزاك، لتصبح النتيجة 2-1.

ولكن لم يكتف محمد صلاح بصناعة هذا الهدف، بل واصل تألقه في المباراة، وأحرز هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 68 بقدمه اليمنى، بعدما وجه تمريرة زميله البديل ترينت ألكسندر أرنولد في شباك المنافس.

وعاد صلاح مجددًا لزيارة شباك نيوكاسل، مسجلًا الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 83، بعدما استلم تمريرة أرنولد، وأدار نفسه بحركة دائرية مسددًا الكرة بيساره على يمين حارس الخصم.

ويأتي ذلك، قبل أن يخطأ حارس ليفربول في الدقيقة 90، ليسجل فابيان شار الهدف الثالث للماكبايس، لتصبح النتيجة 3-3.

سجل محمد صلاح مع ليفربول 13 هدفًا وصنع 8 آخرين في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 14 مباراة هذا الموسم حتى الآن.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر وفي رصيده 19 نقطة.